Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве завершилась реконструкция старейшего трамвайного депо имени Апакова. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе открытия депо.

"Оно (депо. – Прим. ред.) сделано уже на современном уровне. Я думаю, здесь будет удобно работать и работникам депо, и, конечно, москвичи будут получать качественную технику, отремонтированную", – отметил мэр.

После ремонта в депо производительность труда выросла более чем в 2 раза. Завершение работ на этом объекте дает старт следующему этапу – реконструкции всех трамвайных депо Москвы. По словам Собянина, они будут обновлены до 2030 года.

Также продолжается возрождение московского трамвая. Мэр напомнил, что на первом этапе работ специалисты реконструировали все трамвайные пути на 96%, а еще на 97% обновили подвижной состав.

"В подавляющем большинстве на линии выходят современные вагоны трамвая", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в 2024 году количество пассажиров столичных трамваев выросло на 20%. Это стало результатом совместной работы строителей, путейцев, а также работающих на линии специалистов. В планах у столичных властей – расширить трамвайную сеть. По словам Собянина, у трамвая в Москве будет большое будущее.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, комплексная модернизация депо имени Апакова началась в конце 2021 года. Строители сохранили не только оформление фасадов главного здания, но и объемно-планировочную структуру исторического комплекса, чья площадь достигает свыше 20 тысяч квадратных метров.

До последнего времени это было единственное такое депо в Москве, где трамваи заезжали в тупики задним ходом, из-за чего вечером по улице Шаболовке стояли очереди из трамваев.

Модернизация помогла сильно изменить схему движения внутри депо, ускорив обслуживание вагонов. Теперь их перемещение по объекту происходит по принципу конвейера – через сквозной проход. Трамвай может заехать с Шаболовки в депо, пройти необходимые работы в здании депо, а затем снова выехать на маршрут.

"Новая схема движения позволит снизить нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть за счет того, что все маневры теперь будут производиться на территории депо", – говорится в сообщении пресс-службы.

Для обслуживания современных вагонов трамвая здесь размещены 29 канав, что позволяет использовать здесь низкопольные трамваи "Витязь-Москва". Кроме того, ночью внутри депо могут расположиться до 77 вагонов, а еще до 13 вагонов смогут проходить текущий ремонт. Также в депо организована мойка с мощностью до 12 вагонов в час.

В рамках второй части работ в депо планируется отреставрировать объект культурного наследия – двухэтажный корпус 1910 года, выстроенный по проекту архитектора Михаила Глейнинга.

В это же время депо продолжит обслуживать сразу шесть маршрутов. Каждый день на них совершается больше 140 тысяч поездок. Предполагается, что к 2030 году пассажиропоток возрастет до 220 тысяч пассажиров.

В планах на 2025 и 2026 годы поставить в депо еще около 100 современных трамваев, а до 2030 года – починить еще четыре трамвайных депо и перепрофилировать бывший 7-й троллейбусный парк на Нагатинской улице в новое депо "Нагатинское".

Также предполагается расширить трамвайную сеть, введя в эксплуатацию новую линию на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара, и восстановить линию на Трифоновской улице до Рижской площади.

Ранее Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы города на 2025 год. Власти продолжат развитие инфраструктуры метрополитена и подготовятся к запуску первого беспилотного поезда метро.

Также планируется расширение трамвайной сети и реализация третьего, финального этапа запуска первого в России беспилотного трамвая. В 2025 году в столице завершится модернизация подвижного состава на МЦД и начнется обновление поездов на Ярославском направлении МЖД.

