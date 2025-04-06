Музей транспорта Москвы отреставрировал легендарный трамвай Tatra

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Музей транспорта Москвы отреставрировал легендарный трамвай "Татра T3SU" к 126-летию начала трамвайного движения в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"После открытия музея на Новорязанской улице вагон станет частью экспозиции первого этажа. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем масштабную программу по восстановлению исторической техники и сохранению транспортного наследия столицы", – добавил Ликсутов.

Вагоны этой модели выпускали в Чехословакии с 1976 по 1987 годы, в СССР поставили 11 368 таких вагонов. Эта серия стала крупнейшей, поставленной в одну страну. Отреставрированный вагон под номером 5993 прибыл в столицу в последний год поставок – в 1987 году.

Свой последний рейс с пассажирами он выполнил в 2009 году, а потом еще несколько лет работал буксиром музейных вагонов, а потом и сам стал экспонатом.

Во время реставрации "Татру" разобрали и восстановили нужные элементы. В частности, специалисты перебрали электрику и арматуру, поменяли остекление, удалили ржавчину и старую краску.

"Трамвай "Татра T3SU" – символ целой эпохи в истории транспорта Москвы. В 1970–1980-х годах эти вагоны стали неотъемлемой частью городского ландшафта и добросовестно служили столице несколько десятков лет", – отметила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Увидеть вагон можно будет в постоянной экспозиции Музея транспорта после ее открытия в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице.

Ранее в музее завершилась реставрация такси ГАЗ-М20А, выпущенного в 1954 году. Реставрация длилась более полутора лет, так как машина была сильно повреждена. Данный вариант автомобиля, созданный на базе авто "Победа", стал первой машиной такси, вышедшей в серию после Великой Отечественной войны.

