Музей Транспорта Москвы завершил реставрацию автомобиля такси ГАЗ-М20А

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Музее Транспорта Москвы завершилась реставрация такси ГАЗ-М20А, выпущенного в 1954 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем масштабную программу по реставрации исторической техники и сохранению транспортного наследия столицы", – подчеркнул заммэра Максим Ликсутов.

Реставрация длилась более полутора лет, так как машина была сильно повреждена. Данный вариант автомобиля, созданный на базе авто "Победа", стал первой машиной такси, вышедшей в серию после Великой Отечественной войны.

Транспорт интересен тем, что вместо радиоприемника в его приборную панель встроен таксометр. Кроме того, именно на этой модели такси впервые появились "шашечки" и "зеленый огонек" за ветровым стеклом.

С 2020 года столичный музей уже отреставрировал 35 единиц транспорта, а в 2025 году планируют восстановить еще 40 экспонатов. До этого специалисты смогли отреставрировать редкий "Запорожец" 1971 года выпуска. Автомобиль с ручным управлением был предназначен для людей с инвалидностью.

