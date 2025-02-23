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23 февраля, 17:30

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Реставрированный седельный тягач ГАЗ-51П стал новым экспонатом Музея Транспорта Москвы

Реставрированный седельный тягач ГАЗ-51П стал новым экспонатом Музея Транспорта Москвы

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Музей Транспорта Москвы пополнился уникальным экспонатом – седельным тягачом ГАЗ-51П, известным как "газон с седлом". Этот автомобиль стал единственным восстановленным экземпляром модели. Тягач, выпущенный в 1972 году, был не только реставрирован внешне, но и приведен в рабочее состояние.

По словам руководителя управления реставрации музея Вячеслава Котова, процесс восстановления был сложным, особенно в части восстановления рамы и кабины, которые были сильно повреждены. Теперь восстановленный ГАЗ-51П успешно прошел ходовые испытания и будет представлен на выставках музея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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