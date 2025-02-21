Житель Норильска собрал уникальную коллекцию велосипедов, которая уже привлекает внимание местных жителей и туристов. В его гараже можно увидеть велоцикл-амфибию, способный передвигаться по тундре, а также вело-елку и вело-мангал, который умеет готовить шашлыки на разных скоростях.

Вдохновленный своими изобретениями, бывший машинист автогрейдера теперь демонстрирует их школьникам на велодроме. Там дети изучают правила дорожного движения и с удовольствием катаются на необычных велосипедах.

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