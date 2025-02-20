График работы ряда соцучреждений Москвы изменится 23 февраля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График работы ряда социальных учреждений Москвы изменится 23 февраля. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, большинство учреждений продолжит работу без изменений в выходные. При этом центры госуслуг "Мои документы" будут закрыты только 23 февраля. Также на особый график перейдут и ЗАГСы.

"У всех дворцов бракосочетания 22 февраля – сокращенный предпраздничный рабочий день до 17:00. Дворцы бракосочетания № 1 и № 4, которые обычно работают без выходных, в воскресенье, 23 февраля, будут закрыты", – уточнила Ракова.

По словам заммэра, взрослые и детские поликлиники, отделения помощи на дому, травматологические пункты и кабинеты ОРВИ для взрослых сохранят привычный график работы. Эти правила касаются и центров телемедицины, женских консультаций и других учреждений здравоохранения.

Кроме того, в праздничные дни функционировать продолжат государственные ветеринарные клиники, центры занятости, семейные и реабилитационные центры, а также читальные залы Главархива.

Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День защитника Отечества, 23 февраля. Столичные автомобилисты смогут оставить без оплаты свои машины на всех улицах города, в том числе на парковках по 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.

При этом автостоянки со шлагбаумом останутся в этот день платными.

