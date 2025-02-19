В День защитника Отечества парковки в Москве будут бесплатными – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Уличные парковки в Москве будут бесплатными в День защитника Отечества, 23 февраля, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Столичные автомобилисты смогут оставить без оплаты свои машины на всех улицах города, в том числе на парковках по 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. При этом, как уточнил мэр, автостоянки со шлагбаумом останутся в этот день платными.

В преддверии праздника на городских улицах появятся праздничные плакаты. Всего их будет 400, специалисты повесят их на рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта.

Вместе с тем на зданиях Госдумы и Совета Федерации традиционно разместят флаговые конструкции, а на 250 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице горожане увидят тематические видеопоздравления.

Праздничное оформление также появится и на станции "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии метро. Там под потолочные своды повесят армейские звезды, которые символизируют доблесть и героизм, а дополнят оформление праздничными надписями "23 февраля. День защитника Отечества!".

Кроме того, в рамках подготовки к 23 февраля специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Они приподнимут звезду мемориального комплекса и отнесут ее в сторону. После этого будут заменены запальники, которые постоянно находятся под напряжением, и проверена работоспособность всех систем.

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