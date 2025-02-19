Эксперт Перетягина: на 23 февраля мужчины получат букеты из колбасы и сыра

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Россияне чаще выбирают съедобные букеты на 23 февраля. Ими могут быть композиции из колбас, сыров или морепродуктов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта Веронику Перетягину.

По ее словам, в прошлом году продажи съедобных композиций на маркетплейсе к празднику выросли в 14,6 раза по сравнению со средними продажами в день весной. На протяжении последних трех лет спрос на такие букеты удваивается ежегодно.

В набор букета из колбас и сыра входит несколько сортов деликатесов, украшение в виде овощей и зелени, а также хлеб. Композиции можно оформить в виде бенто-тортов, упаковать в коробку или кружку, отметила эксперт.

Как подчеркнула Перетягина, в мужские букеты можно положить креветки, омары, конфеты в виде хинкали и пельменей.

"При выборе подарка важно оценить, когда вы его вручите. Например, композицию из колбас или морепродуктов лучше дарить к застолью, где их могут тут же съесть. А вот сладкие наборы могут храниться долго", – сказала она.

В среднем в этом году съедобный букет будет стоить 4 380 рублей.

Ранее опрос показал, что мужчины хотели бы получить на 23 февраля от своих работодателей полезные и универсальные подарки. При этом более половины из них (54%) сильнее всего обрадовались бы подарочным картам или сертификатам.

Вторым по популярности подарком стала электроника. 40% опрошенных мужчин хотели бы получить наушники, пауэрбанки, флешки и прочие гаджеты. Также желанными стали бы брендированные вещи, приуроченные к конкретным событиям (29%), и такие предметы одежды, как худи, футболки и жилетки (28%).

