Эксперт Перетягина: на 23 февраля мужчины получат букеты из колбасы и сыра

19 февраля, 08:25Общество
Фото: 123RF/henadzipechan
Россияне чаще выбирают съедобные букеты на 23 февраля. Ими могут быть композиции из колбас, сыров или морепродуктов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта Веронику Перетягину.
По ее словам, в прошлом году продажи съедобных композиций на маркетплейсе к празднику выросли в 14,6 раза по сравнению со средними продажами в день весной. На протяжении последних трех лет спрос на такие букеты удваивается ежегодно.
В набор букета из колбас и сыра входит несколько сортов деликатесов, украшение в виде овощей и зелени, а также хлеб. Композиции можно оформить в виде бенто-тортов, упаковать в коробку или кружку, отметила эксперт.
Как подчеркнула Перетягина, в мужские букеты можно положить креветки, омары, конфеты в виде хинкали и пельменей.
"При выборе подарка важно оценить, когда вы его вручите. Например, композицию из колбас или морепродуктов лучше дарить к застолью, где их могут тут же съесть. А вот сладкие наборы могут храниться долго", – сказала она.
В среднем в этом году съедобный букет будет стоить 4 380 рублей.
Ранее опрос показал, что мужчины хотели бы получить на 23 февраля от своих работодателей полезные и универсальные подарки. При этом более половины из них (54%) сильнее всего обрадовались бы подарочным картам или сертификатам.
Вторым по популярности подарком стала электроника. 40% опрошенных мужчин хотели бы получить наушники, пауэрбанки, флешки и прочие гаджеты. Также желанными стали бы брендированные вещи, приуроченные к конкретным событиям (29%), и такие предметы одежды, как худи, футболки и жилетки (28%).
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