Angara Security: мошенники перед 8 Марта начали отправлять "цветы" россиянам

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Мошенники в преддверии праздников начали отправлять якобы цветы и посылки россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию Angara Security.

По словам экспертов, злоумышленники пытаются реализовать на россиянах несколько схем перед 14 февраля и 8 Марта.

Например, жертве могут сообщить о заграничной посылке "с сюрпризом от родственника" или о дорогом букете цветов от "пожелавшего остаться неизвестным поклонника". В таком случае жертва может необдуманно подтвердить адрес доставки и сообщить СМС-код для курьера.

"Это может быть код от любого сервиса, который интересен злоумышленникам. С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты", – рассказала руководитель отдела защиты Виктория Варламова, добавив, что номер карты и прочие данные мошенники могут узнать из утечек данных.

Россиян призвали быть бдительными и не принимать подарки от неизвестных.

Между тем эксперты советуют не обращать внимания на огромные скидки в преддверии 14 февраля и соблюдать "принцип нулевого доверия", то есть не полагаться на тех, с кем знакомы только в Сети.

Кроме того, стоит проверять продавцов и магазины перед покупкой товаров. Для защиты личных сведений можно использовать отдельную карту для оплаты. На фоне возможной активизации мошенников также не стоит отправлять личные фотографии или данные малознакомым людям.