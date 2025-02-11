Angara Security: мошенники перед 8 Марта начали отправлять "цветы" россиянам

11 февраля, 08:27Безопасность
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Мошенники в преддверии праздников начали отправлять якобы цветы и посылки россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию Angara Security.
По словам экспертов, злоумышленники пытаются реализовать на россиянах несколько схем перед 14 февраля и 8 Марта.
Например, жертве могут сообщить о заграничной посылке "с сюрпризом от родственника" или о дорогом букете цветов от "пожелавшего остаться неизвестным поклонника". В таком случае жертва может необдуманно подтвердить адрес доставки и сообщить СМС-код для курьера.
"Это может быть код от любого сервиса, который интересен злоумышленникам. С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты", – рассказала руководитель отдела защиты Виктория Варламова, добавив, что номер карты и прочие данные мошенники могут узнать из утечек данных.
Россиян призвали быть бдительными и не принимать подарки от неизвестных.
Между тем эксперты советуют не обращать внимания на огромные скидки в преддверии 14 февраля и соблюдать "принцип нулевого доверия", то есть не полагаться на тех, с кем знакомы только в Сети.
Кроме того, стоит проверять продавцов и магазины перед покупкой товаров. Для защиты личных сведений можно использовать отдельную карту для оплаты. На фоне возможной активизации мошенников также не стоит отправлять личные фотографии или данные малознакомым людям.
Эксперты предсказали рост числа мошенничеств в России в канун 14 февраля