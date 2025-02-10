Депутат Иванов предложил преобразовать 14 февраля в Трифонов день

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, следует преобразовать в Трифонов день. Об этом заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов, сообщает News.ru.

Депутат назвал целесообразным такой переход к историческим корням.

"Трифонов день отмечается в память о святом мученике Трифоне, жившем в III веке. Он известен своим благочестием и чудотворными дарами. Мы предлагаем вернуться к нашим историческим корням и отмечать 14 февраля Трифонов день – праздник, имеющий глубокое духовное значение в православной культуре", – сказал Иванов.

По его словам, День святого Валентина является искусственно созданным праздником, навязанным коммерческими интересами. Замена на Трифонов день будет способствовать сохранению культурного наследия и укреплению традиционных ценностей, заключил Иванов.

Между тем мошенники могут активизироваться в преддверии 14 февраля, сообщает газета "Известия". Как подчеркнула GR-директор ИБ-компании Александра Шмигирилова, в этот период набирается достаточное количество поводов для обманных схем.

"Аферистов привлекает то, что порой покупки и сюрпризы готовятся в спешке, поскольку многие пользователи откладывают эти задачи на последний момент, то есть человек априори будет менее осторожен и при покупке может не обратить внимание на явные мошеннические маркеры", – пояснила специалист.

Руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, что в прошлые годы перед 14 февраля мошенники создавали поддельные сайты с низкими ценами на цветы и подарки. Также были популярны фишинговые схемы, связанные с онлайн-знакомствами и организацией свиданий. Например, договорившись о встрече, человек получал ссылку для покупки билетов, которая вела на фишинговый или вредоносный сайт.

Эксперты ожидают, что в 2025 году арсенал мошенников пополнится новыми технологиями и уловками. Как прогнозирует интернет-аналитик Марина Пробетс, можно ожидать фишинговых атак с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

"Возможно использование дипфейк-технологий для создания поддельных видео- и аудиосообщений, усиливающих эффект доверия. Кроме того, не исключено появление новых схем, связанных с криптовалютами или NFT-токенами, предлагаемыми в качестве романтических инвестиций", – считает Пробетс.

Среди других схем также назвали рассылку фейковых сообщений якобы от крупных брендов с предложениями скидок, подарков или купонов в честь праздника и использование поддельных QR-кодов.

Эксперты советуют не обращать внимания на огромные скидки и соблюдать "принцип нулевого доверия", то есть не полагаться на тех, с кем знакомы только в Сети.

"Следите за официальными источниками (например, при покупке билетов), не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей, и всегда проверяйте адрес магазина в адресной строке", – рекомендовала эксперт Ирина Зиновкина.

Кроме того, стоит проверять продавцов и магазины перед покупкой товаров. Для защиты личных сведений можно использовать отдельную карту для оплаты. На фоне возможной активизации мошенников также не стоит отправлять личные фотографии или данные малознакомым людям.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова сообщила о росте цен на цветы в Москве к 14 февраля. По ее словам, небольшой букет на День всех влюбленных обойдется в среднем в 3 тысячи рублей. Это на 15% дороже по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего на праздник дарят розы. Розничная стоимость средней кустовой составит 450 рублей, а одноголовая обойдется в 300 рублей.