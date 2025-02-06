Флорист Сафронова: в Москве цена букета цветов выросла на 15% к 14 февраля

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Цена букета цветов в Москве ко Дню всех влюбленных выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом Агентству "Москва" заявила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По словам флориста, средняя стоимость небольшого букета на 14 февраля составляет три тысячи рублей. Символом любви остаются красные розы, которые чаще всего дарят на праздник. Розничная цена средней кустовой розы – 450 рублей, одноголовая обойдется в 300 рублей, пояснила Сафронова.

Она указала, что москвичи стали реже покупать большие букеты из-за высокой стоимости. Например, уточнила специалист, раньше люди могли купить охапку роз, а сейчас берут 3–5 штук. Остались те, которые покупают по 100 роз, но их стало меньше, чем раньше, пояснила Сафронова.

Тем временем россиян предупредили об активизации мошенников в преддверии Дня святого Валентина. Как отметил эксперт Александр Вураско, аферисты могут выдавать себя за девушек в соцсетях и на сайтах знакомств, чтобы познакомиться с мужчинами.

Затем они могут попросить собеседника перейти по подозрительной ссылке для якобы бронирования или оплаты билетов на разные мероприятия. После перевода денег лжесобеседница, как правило, перестает выходить на связь.