Психолог рассказала, как пережить 14 февраля одиноким людям

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Отсутствие пары является нормальным. Если у человека нет второй половинки, то в День всех влюбленных, 14 февраля, можно сходить на свидание с собой, сообщает телеканал "360" со ссылкой на семейного психолога Елену Скалубо.

"Очень часто люди думают, что с ними что-то не так, если у них нет пары. Они обычно сравнивают себя с теми, у кого она есть. Остановитесь, отметьте плюсы этого состояния", – сказала она.

Как отметила специалист, иногда человеческой психике будет полезно пострадать. Например, можно вспомнить прошлые отношения или тех людей, с которыми они не сложились. Также эксперт посоветовала сходить в спа и на массаж.

Еще одной популярной психологической практикой является письмо в будущее, которое можно открыть через несколько лет, добавила Скалубо.

Вместе с тем цифровая версия основателя ЛДПР Владимира Жириновского "Нейро-Жириновский" рассказала о настоящей любви и о том, где найти свою пару.

"Любовь – это не порождение разума, а свободное чувство, которое не подчиняется логике и рациональности! Не бойся просто влюбляться и любить, ведь для настоящей любви ты должен быть сам настоящим", – сообщает Life.ru со ссылкой на нейросеть.

"Нейро-Жириновский" считает, что найти свою вторую половинку можно на улице, в клубе, на работе, в интернете, в магазине и других местах. Однако он призвал соблюдать осторожность, поскольку иногда другой человек может стать головной болью.

Ранее флорист и руководитель цветочного центра Дарья Старостина рассказала, что на День всех влюбленных важно подарить женщине именно те цветы, которые она любит. Эксперт уточнила, что в этот праздник стоит дарить цветы, символизирующие любовь и страсть. Она подчеркнула, что цветочные композиции в корзинах или коробках, сборные букеты тоже станут отличным подарком, потому что они выглядят эффектно и дорого.



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