Половина россиян готовит подарки своим вторым половинкам на День святого Валентина

Фото: 123RF/verooka

Многие россияне (62%) не планируют праздновать День святого Валентина, так как не считают его праздником (56% граждан), не хотят стать жертвами маркетинговых уловок бизнеса и тратиться (10%) или же они просто не состоят в отношениях (20%). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Авито".

Некоторые (17%) указали на то, что вместо Дня святого Валентина планируют отметить День Петра и Февронии, который является аналогом зарубежного праздника. При этом 5% граждан заявили, что их партнеры сами выступили против празднования 14 февраля.

Однако оставшиеся 38% россиян все-таки намерены отметить 14 февраля. Так, многие граждане в возрасте 45–64 лет (55%) планируют праздновать День святого Валентина дома, а 20% уже забронировали столик для романтического ужина в ресторане.

Кроме того, 17% россиян собираются организовать оригинальное свидание на 14 февраля, а 16% будут вдвоем отмечать праздник за городом. При этом 15% граждан в возрасте 18–24 лет хотят отправиться в кино. Из необычных локаций прозвучали такие варианты, как театр, зоопарк, СПА-салон и даже лес.

Среди тех, кто находится в отношениях, половина (49%) намерена купить подарок на 14 февраля. Из них больше мужчин, чем женщин (54 против 46%). Также россияне рассказали, что готовы потратить на сюрприз до 2 тысяч рублей (44%), 27% планируют выделить на презент от 2 до 5 тысяч рублей, а 13% – от 5 до 10 тысяч рублей. Дорогие подарки могут приобрести 10% граждан.

В качестве подарка многие (23%) планируют преподнести цветы, 21% россиян купят что-то из косметики или парфюмерии, а 20% решили приобрести практичные вещи или предметы для хобби и отдыха. Более того, 19% россиян подарят сладости, а 14% – драгоценности. В числе необычных презентов прозвучали такие варианты, как деликатесы, акции на бирже, букет кованых роз и телевизор.

Ранее россиянам сообщили о возможном росте цен на цветы к 14 февраля. Флорист Дарья Старостина заявила, что подобная тенденция фиксируется каждый год перед этим праздником, а также перед 8 Марта. По ее словам, в этом году стоимость увеличится на 30–50%. Чтобы купить букет по приемлемой цене, необходимо заказать его заранее.



Новости мира: Бэнкси презентовал новое граффити по случаю Дня святого Валентина