Флорист спрогнозировала рост цен на цветы на 30–50% к 14 февраля

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Флорист Дарья Старостина спрогнозировала рост цен на цветы на 30–50% к 14 февраля. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист объяснила, что увеличение цены зависит не только от спроса, но и от конкретных точек продаж и поставщиков. Она напомнила, что перед 14 февраля и 8 марта цены на цветы увеличиваются каждый год. По ее мнению, в День всех влюбленных можно сделать месячную выручку, особенно в крупных городах.

При этом цена на сезонные цветы может вырасти в два раза, предупредила Старостина. В частности, речь идет о пионах. Помимо этого, именно в зимний период планово повышаются цены на букеты и композиции из цветов, уточнила специалист.

Флорист посоветовала заказывать букет на 14 февраля заранее, лучше прямо сейчас. В таком случае цена будет зафиксирована до увеличения, букет можно будет приобрести за "адекватные деньги", объяснила она.

Подчеркивается, что в праздничный день можно будет найти букеты по скидке, но, скорее всего, они простоят недолго, цветы завянут через два-три дня. Это связано с тем, что по скидке продаются букеты, сделанные несколько дней назад, но не пользующиеся спросом, заметила эксперт.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова назвала лучшие подарки мужчинам на День всех влюбленных. Среди них триммеры, кошельки и портмоне. Также она считает, что в этот праздник будут уместны сюрпризы для любимого человека.

До этого психолог Елена Иванова заявила, что кухонные принадлежности являются самыми неудачными подарками ко Дню всех влюбленных. По ее словам, такие предметы могут задеть чувства второй половины, так как в них отсутствует романтика.

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