Психолог назвала самые неудачные подарки ко Дню всех влюбленных

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Кухонные принадлежности являются самыми неудачными подарками ко Дню всех влюбленных, считает психолог Елена Иванова, сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, такие предметы могут задеть чувства второй половины, так как в них отсутствует романтика. Именно поэтому презенты в виде набора кастрюль или сковородки как минимум странные, уверена Иванова.

"Такой подарок уместен, если заранее девушка просила своего возлюбленного купить ей нечто подобное", – уточнила она.

Также в перечень неудачных подарков можно включить абонемент в спортивный клуб или косметологический центр. Иванова сказала, что девушка даже с самой идеальной фигурой расценит такой презент как оскорбление. А намек на косметолога станет "еще одним гвоздем в гроб ваших отношений", уверена эксперт.

Плохими подарками с точки зрения эзотерики являются колющие и режущие предметы, а также часы. У первых много негативной энергии, говорит Иванова, а с часами связывают поверье, что они будут отсчитывать время до вашего расставания.

Другими неудачными презентами являются нижнее белье, одежда, платки, халаты, банные принадлежности, а также плюшевые игрушки и даже деньги, подчеркнула психолог.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский объяснил, почему взрослые люди в свой день рождения могут испытывать грусть и тревогу. Он считает, что они вспоминают неудачи, нереализованные желания и испытывают одиночество.

Этот праздник является маркером времени, заставляющим человека задуматься о прошлом, настоящем и будущем. Также, считает Самбурский, в день рождения люди испытывают страх старения.

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