Психолог назвала лучшие подарки мужчинам на День всех влюбленных

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Триммеры, кошельки и портмоне – подходящие подарки для мужчин на День всех влюбленных. Об этом сообщила News.ru психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Она считает, что в этот праздник будут уместны сюрпризы для любимого человека. Эксперт также посоветовала приобрести мастер-класс в зависимости от увлечений мужчины. По ее словам, это, например, может быть занятие по вождению мотоцикла.

"Исходя из вкусов любимого мужчины, можно подарить что-то из одежды или аксессуар: рубашка, галстук, футболка", – заключила Наумова.

Ранее психолог Елена Иванова рассказала, что кухонные принадлежности – самые неудачные подарки ко Дню всех влюбленных, поскольку они могут задеть чувства второй половины. Кроме того, в перечень неподходящих подарков она включила абонемент в спортивный клуб или косметологический центр, колющие и режущие предметы, часы, нижнее белье, одежду, платки, халаты, банные принадлежности, плюшевые игрушки и деньги.

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