Астролог назвала пять самых влюбчивых знаков зодиака

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Раки, Весы, Рыбы, Девы и Водолеи считаются самыми влюбчивыми знаками зодиака. Об этом Москве 24 рассказала астролог Евгения Шустина.

По ее словам, эмоциональные и открытые представители знака Рак готовы впустить в свое сердце любого, кто им понравился. Когда они испытывают к кому-то малейшую симпатию, для них это уже равноценно влюбленности. Они готовы ухаживать за этим человеком, стараются быть нужными, заботиться о нем, организовывать его комфорт.

Если влюбленность Рака окажется безответной, это принесет ему боль, разочарование и заставит страдать, а это занятие он любит как никто другой, отметила астролог.

Если же объект обожания Рака ответит взаимностью, его влюбленность быстро перерастает в сильную любовь.

"И тут надо раскрыть секрет о мужчинах-Раках: чтобы по-настоящему завоевать их сердце, необходимо тоже о них заботиться, баловать вкусностями и создавать уют в доме", – рассказала Шустина.



Евгения Шустина астролог Милые, романтичные, чувствительные и не менее эмоциональные Весы обожают влюбляться и находиться в этом состоянии. Представители этого знака очень любят флиртовать, никогда не контролируют себя, заигрываются и в итоге даже не замечают, как уже влюбились.

Весы – визуалы, они любят все красивое, нежное, милое. Поэтому, чтобы влюбиться им часто бывает достаточно просто зрительного контакта, отметила астролог.

Мечтательные Рыбы быстро влюбляются, потому что наделяют представителей противоположного пола несуществующими качествами. Рожденные под этим знаком склонны витать в облаках и умеют сами себе напридумывать то, чего нет на самом деле в человеке.

Однако достаточно быстро они понимают, что их пассия совсем не такая, какой они себе нафантазировали. Тогда Рыбы просто разочаровываются в предмете интереса и переключаются на кого-то другого.



Евгения Шустина астролог Девы же испытывают потребность постоянно о ком-то заботиться и быть нужными. И если человек принимает их заботу, чувство влюбленности просыпается у них моментально. Поэтому и влюбляются они часто именно в тех, кому требуется помощь.

Влюбчивыми можно назвать и свободолюбивых Водолеев. Им просто нравится испытывать чувство влюбленности – "летать на крыльях", ощущать эмоциональный подъем. Чтобы поддерживать это состояние, они готовы влюбляться хоть каждый день, отметила астролог.

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