Физиогномист рассказала, как найти надежного мужа по чертам лица

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Квадратный или прямоугольный овал лица – один из основных признаков хорошего семьянина, рассказала Москве 24 физиогномист, астролог Ольга Фандорина.

По ее словам, обладатели квадратного или прямоугольного овала – надежные и ответственные мужчины. Они готовы неустанно заботиться о доме, членах семьи и реже других допускают вероятность измены. А если при таком овале лица у человека еще и "щечки", то он носитель традиционных ценностей, и с ним проще построить крепкие семейные отношения, считает Фандорина.

Еще один признак хорошего семьянина – отсутствие на висках морщин, идущих от области глаз. Такие морщины предупреждают о том, что для человека любовь и семья в системе ценностей стоят чуть ли не на последнем месте, пояснила физиогномист.



Ольга Фандорина физиогномист, астролог Стоит обратить внимание и на виски мужчины. Они не должны быть выпуклыми, а зона лица на их уровне – быть шире всех остальных зон. У таких людей обычно очень завышенные требования к супруге и детям. Своими претензиями они могут буквально изматывать домашних.

Также важно, чтобы на лбу выше бровей у мужчины не было родинок и родимых пятен, уверена эксперт. Людям с таким знаком на лице обычно трудно довольствоваться тем, что есть, они живут по принципу "нет предела совершенству". Те, кто с ними рядом, никогда не смогут удовлетворить их идеальные представления о совместной жизни, предупредила Фандорина: их будет всегда тянуть из семьи туда, где люди ближе к его идеалам.

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