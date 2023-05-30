Астролог назвала самые неромантичные знаки зодиака среди мужчин

Фото: depositphotos/encrier

От мужчин, рожденных под знаками Девы, Стрельца, Козерога и Водолея, не стоит ждать романтики, рассказала Москве 24 астролог Евгения Шустина.

По ее словам, уравновешенные Девы променяли романтику на точность, практичность и полезность. "Он не станет писать стихов и дарить корзины цветов, зато будет вести общие расходы и помогать выращивать домашние растения", – рассказала астролог.

Она отметила, что представители этого знака не теряют голову от любви, но при этом необычайно преданны. Такой мужчина предлагает неэгоистичную рассудительную любовь, уважающую взаимные интересы партнеров. К браку они относятся со всей серьезностью, а вторая половинка для них прежде всего должна быть верным другом.

Козерог же достаточно скучен и о романтике и не вспоминает.



Евгения Шустина астролог Романтизм компенсирует старыми добрыми качествами: честь, искренность, верность обещаниям. Он всегда предан своей избраннице душой, но не всегда демонстрирует свои чувства.

А еще Козерог умеет зарабатывать деньги, добросовестно относится к своим обязанностям и хорошо ведет себя в компании. Но вместо цветов и романтического ужина при свечах его избранница скорее получит сообщение о зачислении средств на ее счет. А самые сильные романтические поступки Козерога – заполненный холодильник и оплаченная страховка, предупредила Шустина.

В свою очередь, проницательный Стрелец, прежде чем начать отношения, станет другом. На этом и остановится. Ему нравится дружить со всеми женщинами. Он не скрывает, что предпочитает чувствовать себя свободным и совершенно не думает о преданности и верности.





Евгения Шустина астролог Стрелец будет ходить с вами в кино, развлекаться, кормить вас байками и пиццей – на этом вся романтика заканчивается. Иногда в эту программу еще входит дружественный секс. А когда ему надоест и станет скучно, он отправится в путешествие, чтобы развеяться.

Водолей же на самом деле настоящий романтик, но только в душе, а попасть в его внутренний мир сложно, отметила астролог. Его холодный, бесстрастный вид часто смущает женщин: им непонятно, что он чувствует на самом деле. При этом он многих очаровывает, внося разнообразие в их жизнь. Но вступать в отношения мужчина этого знака обычно не торопится.

С ним легко и приятно дружить, особенно если разделять его интересы и увлечения. Со временем эта дружба может перерасти в нечто большее, но страсти, свиданий под луной и звезд с небес от Водолея ждать не стоит. В этих отношениях придется брать инициативу в свои руки, заключила Шустина.

Ранее Тамара Глоба рассказала, для каких знаков зодиака 2023 год будет удачливым. Например, у Овнов появятся самые разные возможности для того, чтобы продвинуться и достичь финансового благополучия.