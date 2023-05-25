Тамара Глоба назвала самые удачливые знаки зодиака в 2023 году

Представителей отдельных знаков зодиака ждет большой успех в делах в 2023 году. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в программе телеканала Москва 24 "Историc. Откройте, Давид!".

Интересный, успешный год астролог пообещала Овнам. У них появятся самые разные возможности для того, чтобы продвинуться, достичь финансового благополучия и помочь окружающим.

Удачным год будет и у Тельцов, отметила Глоба. Есть все шансы добиться уважения, признания, вырасти в профессиональном плане.

Также хорошие перспективы открываются перед Раками. Им будут помогать покровители, друзья и появятся перемены в карьере, возможны переезды. Но чтобы добиться успеха, нужно ставить перед собой цели и твердо идти к ним, посоветовала астролог.

А вот у Близнецов год может быть очень переменчивым. В плане финансов, работы возможны и взлеты, и падения, предупредила Глоба.





Тамара Глоба астролог Разноплановым год может оказаться и для Львов. Сейчас у них хорошие возможности для того, чтобы блеснуть, проявить себя в творчестве. Однако существует опасность со стороны здоровья, и это в течение года будет приносить духовные страдания, что самое плохое для представителей этого знака.

У Водолеев сейчас происходит эмоциональный и жизненный взрыв. Они наконец-то освободились от давления Сатурна, который терзал их два предыдущих года. Теперь их ждет возврат к прошлому, возобновление старых связей и в то же время начало новых возможностей – дорог будет очень много, заключила астролог.

Ранее Тамара Глоба заявила, что "хороших месяцев в этом году будет мало" и в целом он принесет "много сумбура": немало глобальных проблем, стихийных бедствий, финансовых трудностей и переворотов во многих странах.