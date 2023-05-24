Астролог заявила, что пандемия COVID-19 отсрочила период войн и катаклизмов

Если бы не пандемия COVID-19, агрессивные выплески и боевые действия начались бы еще в 2020 году. Об этом в программе телеканала Москва 24 "Историc. Откройте, Давид!" заявила астролог Тамара Глоба.

В беседе с астрологом ведущий предположил, что если бы информацию о жизненном пути каждого человека можно было бы расписать по натальной карте, то миру удалось бы предотвратить войны и катаклизмы. В ответ на это Глоба заявила, что некоторые вещи имеют свойство происходить фатально, по предсказанию судьбы.

"Пандемия просто задержала этот период", – заявила астролог, говоря о возможности избежать текущих событий.

Ранее Владимир Путин заявил о росте уровня напряжения в мире. По его словам, обстановка становится все более нестабильной. Российский лидер подчеркнул, что этот вопрос напрямую связан с желанием отдельных стран и объединений сохранить и удержать свое доминирование, а также навязать правила.

