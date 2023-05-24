Путин заявил о росте нестабильности в мире

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Обстановка в мировом сообществе становится все менее стабильной, сейчас можно наблюдать новые очаги напряженности. Об этом во время приветствия участников XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил Владимир Путин.

По словам президента, подобную ситуацию можно заметить в самых разных регионах. Там, отметил Путин, расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов. Российский лидер поделился, что народы многих государств переживают драматические последствия организованных извне переворотов.

Вместе с этим Путин добавил, что этот вопрос напрямую связан с желанием отдельных стран и объединений сохранить и удержать свое доминирование, а также навязать правила. Кроме того, такие государства, считает президент, полностью игнорируют чужой суверенитет, национальные интересы и традиции.

Во время приветствия Путин также выразил уверенность, что все мировые энергетические и продовольственные кризисы спровоцированы Западом.

"Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Так или иначе, российская сторона и ее союзники добьются справедливого мироустройства, подчеркнул Путин. Глава государства выразил надежду, что модель, по которой одна страна развивается за счет другой, останется в прошлом. Идеология исключительности и неоколониальная система неизбежно уйдут, заключил он.

Накануне Путин заявил, что сейчас происходит особый момент сильной консолидации и обострения национального чувства народа РФ. По мнению российского лидера, противник ведет войну на протяжении девяти лет, однако Россия при помощи спецоперации хочет остановить ее.