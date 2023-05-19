Путин заявил, что консолидация граждан РФ превысила 90% на фоне санкций и клеветы Запада

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Консолидация россиян превысила 90% на фоне санкций и клеветы Запада, заявил Владимир Путин. По его словам, граждане РФ понимают, что только единство дает силу и обеспечивает непобедимость.

"Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше клеветы, тем больше консолидация, и она превысила 90%", – подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что в обществе стало больше доверия и взаимовыручки, укрепилась сплоченность, стала глубже сопричастность к отечеству, увеличилась ответственность за родину и ее будущее.

Российский лидер выразил уверенность, что все россияне сейчас понимают, что от единства народа зависит дальнейшее существование РФ. Именно это и способствует консолидации общества, объяснил Путин.

Глава государства назвал противников России недоумками, которые, по его мнению, руководствуются неоколониальными идеями. Запад не прекращает атаковать историю, культуру и духовные ценности РФ, добавил он.

"Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал – экономический, военный, политический, информационный, развернута мощнейшая антироссийская пропаганда", – отметил Путин.

По словам российского лидера, противники РФ надеются расчленить ее, чтобы затем подчинить себе отдельные части, эксплуатировать и использовать в своих корыстных интересах. Они устраивают различные провокации якобы от лица российских народов внутри национальных сообществ и заявляют о необходимости деколонизации России, добавил он. Как отметил президент, противники России прикладывают все усилия для того, чтобы "вбить клин в согласие, братство народов нашей страны".

Однако они не осознают, что национальное и культурное многообразие РФ делает ее сильнее, подчеркнул президент. В этом, по его мнению, и заключается всепобеждающая сила России. Они могут не рассчитывать на тот эффект, ради которого стараются, резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линия Запада, направленная на изоляцию России, провалилась. По его словам, 85% населения Земли не хочет прислуживать Западу. То же самое касается попыток США заставить мировое сообщество находиться в придуманном ими порядке.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что различные американские фонды разработали для политической элиты США руководство по расколу России. Авторы таких работ предлагают с целью развала РФ сделать упор на дестабилизацию обстановки в соседних странах, вести подрывную информационную кампанию, способствовать сепаратизму внутри России и поддерживать подрывную агентуру.

