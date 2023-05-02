В США создали руководство по расколу России – Патрушев

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Различные американские фонды разработали для политической элиты США руководство по расколу России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и Минобороны США, под названием "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России", – рассказал он.

По его словам, авторы таких работ предлагают с целью развала РФ сделать упор на дестабилизацию обстановки в соседних странах, вести подрывную информационную кампанию, способствовать сепаратизму внутри России и поддерживать подрывную агентуру.

Как утверждает Патрушев, целые научные институты на Западе работают над тем, чтобы деморализовать россиян, внушить им чувство неполноценности. Только структуры Джорджа Сороса, отмечает представитель Совбеза, ежегодно выделяют по 800 миллионов долларов на создание различных постановочных снимков и видеороликов.

В то же время Патрушев считает, что западная пропаганда теряет эффективность, как только сталкивается "с честью, благородством, твердостью духа" россиян. России же в условиях такой пропаганды, по его мнению, нужно всячески поддерживать традиционные ценности, защищать свои национальные интересы и разоблачать русофобские теории.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линия Запада, направленная на изоляцию России, провалилась. По его словам, 85% населения Земли не хочет прислуживать Западу. То же самое касается попыток США заставить мировое сообщество находиться в придуманном ими порядке.

