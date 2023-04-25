Коллективный Запад стремится лишить Россию статуса великой державы – Патрушев

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Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада желают поражения России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление политика на заседании научного совета при СБ.

"Коллективный Запад не оставляет надежды нанести поражение России, обеспечить ее изоляцию в мире, лишить статуса великой державы, которая способна дать достойный отпор США и их стремлению к глобальному доминированию", – заявил Патрушев.

По словам секретаря СБ, Россия традиционно дает отпор "бесчеловечным планам" Запада. Патрушев подчеркнул, что Вашингтон и Лондон не остановятся ни перед чем при их реализации. Преследуя собственные интересы, они затормозили экономическое развитие стран третьего мира и поставили под вопрос благополучие своих европейских союзников, резюмировал политик.

Ранее Патрушев сообщил о возможной подготовке США к биологической войне с РФ. Он призвал обратить пристальное внимание к биологическим исследованиям, которые Вашингтон использует при разработке военных программ.

До этого Патрушев также выразил уверенность, что США рассматривают в качестве полигона для разработки биологического оружия не только Украину, но также Грузию, Молдавию и ряд стран ШОС.