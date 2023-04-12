15:01Политика
Парламентская комиссия рассказала о работе США над биопрограммами в постсоветских странах
Фото: depositphotos/KirsanovVal
США в рамках своей биопрограммы изучали в некоторых постсоветских странах способы передачи инфекций с помощью птиц и летучих мышей. Об этом говорится в итоговом докладе Парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
"Программы Пентагона <...> сфокусированы также на изучении возможностей распространения возбудителей опасных инфекций мигрирующими птицами, летучими мышами и членистоногими", – отмечают в комиссии.
Там считают, что американские специалисты рассматривают животных в качестве естественных "средств доставки" опасных инфекций.
В докладе комиссии также утверждается, что военно-биологическая программа США в последние годы приобрела масштабный, наступательный характер. При этом реализуется она под прикрытием антитеррористической и иной деятельности, разрешенной Конвенцией о запрете биологического оружия.
"США поддерживают и развивают возможность производить биологическое оружие и в случае необходимости применять его", – следует из документа.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия полностью готова к отражению биологических угроз. Она заверила, что работа в части обеспечения биобезопасности страны ведется на высоком профессиональном уровне.
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