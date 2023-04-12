Парламентская комиссия рассказала о работе США над биопрограммами в постсоветских странах

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США в рамках своей биопрограммы изучали в некоторых постсоветских странах способы передачи инфекций с помощью птиц и летучих мышей. Об этом говорится в итоговом докладе Парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

"Программы Пентагона <...> сфокусированы также на изучении возможностей распространения возбудителей опасных инфекций мигрирующими птицами, летучими мышами и членистоногими", – отмечают в комиссии.

Там считают, что американские специалисты рассматривают животных в качестве естественных "средств доставки" опасных инфекций.

В докладе комиссии также утверждается, что военно-биологическая программа США в последние годы приобрела масштабный, наступательный характер. При этом реализуется она под прикрытием антитеррористической и иной деятельности, разрешенной Конвенцией о запрете биологического оружия.

"США поддерживают и развивают возможность производить биологическое оружие и в случае необходимости применять его", – следует из документа.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия полностью готова к отражению биологических угроз. Она заверила, что работа в части обеспечения биобезопасности страны ведется на высоком профессиональном уровне.



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