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Соединенные Штаты возобновили программу строительства биолабораторий на украинской территории, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, об этом свидетельствует информация из протокола совещания рабочей группы специалистов США и Украины, которое проходило под руководством представителей управления по снижению угрозы Минобороны США от 20 октября прошлого года по планам реализации Программы снижения биологических угроз на Украине.

"Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением СВО, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена", – рассказал он.

Кириллов подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать открывать биолаборатории на украинской территории. Также американская сторона планирует расширить формат подготовки украинских специалистов-биологов.

Однако подозрения, которые ранее были озвучены российским оборонным ведомством в адрес США, заставляют американцев скрывать истинный характер их деятельности.

Начальник войск РХБЗ обратил внимание, что Вашингтону пришлось изменить наименование программы "Совместные биологические исследования", поскольку оно указывало на разработку компонентов биологического оружия. Теперь она называется "Исследования по бионадзору".

Из протокола следует, что специалисты будут и дальше продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биоматериалов, а затем отправлять их в США.

В свою очередь, Госдепартамент США пытается обвинить Россию в дезинформации, ставя под сомнения уже подтвержденные факты незаконной деятельности.

"Госдепартамент США подготовил серию публикаций, в которых пытается поставить под сомнение документально подтвержденные факты своих незаконных биологических исследований", – сообщил Кириллов.

По его словам, 14 марта на портале американского ведомства был размещен бюллетень, в котором российскую сторону вновь обвинили в дезинформации.

Вашингтон считает, что если ранее не получалось доказать проведение незаконных исследований, значит, и сегодняшние обвинения не являются правдой, объяснил Кириллов.

Содействие оказывают и проправительственные американские СМИ, подчеркнул он. Они публикуют ложные заявления Госдепартамента, в которых полностью отрицаются доказанные факты подготовки военно-биологических атак на территории Северной Кореи и КНР в начале 50-х годов прошлого века.

Ранее Кириллов отметил, что на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц на Украине.

Он добавил, что США хоть и признали факты, однако заявили, что нечасто образцы патогенных материалов передавали в Вашингтон. В свою очередь, Украина, отметил Кириллов, не смогла объяснить причины экстренного уничтожения свидетельств этой деятельности.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе итогового заседания комиссии по расследованию деятельности американских лабораторий заявила, что под видом последних на Украине работали объекты НАТО. Она объяснила, что таким образом США обошли запрет на размещение военных объектов на территории другого государства.



Небензя обвинил США и Украину в разработках биологического оружия

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