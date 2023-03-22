Под видом биолабораторий на Украине работали объекты НАТО – Яровая

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Изучение деятельности американских биолабораторий на Украине показало, что в действительности под их видом там работали объекты Североатлантического альянса. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе итогового заседания комиссии по расследованию деятельности этих лабораторий.

"Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО", – цитирует ее РИА Новости.

Парламентарий уточнила, что размещение военных объектов на территории другого государства требует серьезных оснований и контролируется международным правом, однако, прикрывшись биолабораториями, Штаты эти препятствия смогли обойти.

Всего, по словам Яровой, на Украине было организовано около 400 американских лабораторий двойного назначения. Как показало расследование, там США изучали способы управления распространением эпидемий, а также исследовали микроорганизмы, способные поражать определенный генотип живых существ, в том числе людей.

"США могут проводить на местности испытание интересующих биоагентов, исследуя их патогенность, возможные пути доставки к мишени. <...> По заданию и под задачи министерства обороны США осуществляют вывоз собранных опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала", – подытожила Яровая.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва расценивает военно-биологическую деятельность США и их союзников у российской границы как потенциальную угрозу безопасности страны.

До этого сообщалось, что Минобороны РФ помогло остановить деятельность американских биолабораторий на Украине. Как утверждает начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, сейчас Пентагон переносит исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.



Американские биолаборатории перенесут из Украины в Польшу и Прибалтику

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