Попова заявила о риске новых патологий из-за американских биолабораторий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Финансируемая США деятельность биологических лабораторий может привести к распространению новых усиленных патогенов. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Причем, как уточнила она, риски распространяются на все мировое население, поскольку инфекции "не имеют границ".

Вместе с тем глава Роспотребнадзора пояснила, что изучение патогенов и их свойств является нарушением конвенции.

До этого в США признали, что работали с Украиной над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что затем исследования прекратили. Он заявил, что в этих лабораториях не разрабатывалось биологическое оружие.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военно-биологическая деятельность США и их союзников у российской границы расценивается страной как потенциальная угроза безопасности.



СК РФ заподозрил 10 граждан США в причастности к созданию биологического оружия на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!