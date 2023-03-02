08:24Политика
Попова заявила о риске новых патологий из-за американских биолабораторий
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Финансируемая США деятельность биологических лабораторий может привести к распространению новых усиленных патогенов. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Причем, как уточнила она, риски распространяются на все мировое население, поскольку инфекции "не имеют границ".
Вместе с тем глава Роспотребнадзора пояснила, что изучение патогенов и их свойств является нарушением конвенции.
До этого в США признали, что работали с Украиной над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что затем исследования прекратили. Он заявил, что в этих лабораториях не разрабатывалось биологическое оружие.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военно-биологическая деятельность США и их союзников у российской границы расценивается страной как потенциальная угроза безопасности.
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