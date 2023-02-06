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Председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакс назвал подозрения России по биолабораториям легитимными, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Он (Джеффри Сакс. – Прим. ред.) высказал свое отрицательное отношение к факту создания секретных лабораторий. И сказал одну очень важную вещь, что считает легитимными и обоснованными подозрения, которые есть у России. Вот это очень важный момент. Поэтому для нас принципиально важно то, что деятельность комиссии парламентского расследования с фактами и доказательствами носит легитимный и открытый характер", – цитирует ее РИА Новости.

Уточняется, что в комиссии по биолабораториям состоят 14 депутатов и 14 сенаторов, а ее сопредседателями являются вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что Соединенных Штатах признали, что работали с Украиной над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, затем исследования прекратили. Он заявил, что в этих лабораториях не разрабатывалось биологическое оружие.

30 января начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ помогло остановить военно-биологические программы США на Украине. Из-за нереализации программ Пентагон переносит исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.



Начальник российских войск РХБЗ рассказал о деятельности американских биолабораторий в ЛНР

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