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Заявления администрации Соединенных Штатов касательно биологических исследований в Украине над предотвращением пандемии противоречат сами себе. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были так быстро свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть что скрывать", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале российского посольства.

По словам дипломата, Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации США программ двойного назначения. При этом наиболее спорные эксперименты они проводят за пределами своей страны.

Так, Вашингтон рассматривает Украину как площадку для своих экспериментов, связанных с ВИЧ-инфекцией, заявил Антонов. Целевые группы составили из наиболее уязвимых категорий населения с высокими рисками заражения.

Анатолий Антонов добавил, что в данный момент американцы активно перемещают незавершенные проекты из Украины в Центральную Азию и Восточную Европу, а чтобы отвлечь внимание, они переложили функции заказчика на гражданские структуры – министерство здравоохранения, министерство энергетики и т.д.

"Как бы Вашингтон ни пытался увиливать, рано или поздно ему придется отвечать на вопросы, которые были поставлены Российской Федерацией. Следует помнить: у любой лжи есть срок годности", – заключил Антонов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США работали с Украиной над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии в биолабораториях. По его словам, в данный момент все исследования прекращены, в лабораториях не производилось биологическое оружие.

До этого в посольстве РФ в США прокомментировали новые антироссийские санкции Соединенных Штатов, заявив, что их неэффективность и абсурдность становится очевиднее с каждым принятым пакетом таких ограничений.

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