В посольстве РФ призвали США заниматься правами человека в своей стране

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Администрации президента США Джозефа Байдена стоит обратить внимание соблюдение прав человека в собственной стране. Об этом сообщили в российском посольстве в США.

В посольстве заявили, что в США обвинили Россию в несоблюдении прав человека в связи с решением Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинской группы и признании нежелательными ряда других организаций.

"Призываем американских чиновников прекратить вмешиваться в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов", – приводит слова дипмиссии ТАСС.

В посольстве также отметили, что российские суды подчиняются исключительно закону. Дипломаты заявили, что Россия не потерпит попыток дискредитировать конституционные основы государства.

"Вместо того чтобы упрекать других в пренебрежении демократическими свободами, Вашингтону следует озаботиться ситуацией с правами человека в собственной стране", – резюмировали в посольстве.

Ранее в посольстве заявили, что неэффективность и абсурдность антироссийских санкций становится очевиднее с каждым принятым пакетом таких ограничений. Там сообщили, что российский рынок, несмотря на ограничения со стороны США, продолжает быть привлекательным для иностранных инвесторов.

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