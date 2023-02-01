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В Соединенных Штатах признали, что работали с Украиной над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он добавил, что затем исследования прекратили. Кирби заявил, что в этих лабораториях не разрабатывалось биологическое оружие.

Ранее сообщалось, что на территории Украины было выявлено не менее 50 американских биолабораторий. Все лаборатории имели строгую иерархию: региональные, субнациональные, национальные и наднациональные.

В понедельник, 30 января, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ помогло остановить военно-биологические программы США на Украине. Кириллов также добавил, что из-за нереализации программ Пентагон переносит исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.

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