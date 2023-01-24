Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Не менее 50 биолабораторий США на территории Украины было выявлено парламентской комиссией по их расследованию. Об этом со ссылкой на вице-спикера Госдумы, сопредседателя комиссии Ирину Яровую сообщает газета "Известия".

"Анализ показывает, что на Украине при поддержке Пентагона функционировало не менее 50 биолабораторий. Однако точную цифру назвать невозможно, поскольку сами лаборатории имеют строгую иерархию: региональные, субнациональные, национальные и наднациональные", – заявила Яровая.

Законодатели собираются дополнительно опросить свидетелей и привлечь к диалогу к следующему заседанию комиссии американского ученого Эндрю Хаффа, ранее заявлявшего об искусственном происхождении коронавируса с подачи американской стороны, а также председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакса.

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал новые имена ключевых участников военно-биологической программы на Украине. По его словам, среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден. Все они, по мнению Кириллова, связаны с Демократической партией США.

Разоблачение биологического проекта США на Украине стало возможным благодаря СВО – Яровая

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