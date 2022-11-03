СБ ООН не принял резолюцию РФ по биолабораториям США на Украине

Фото: depositphotos/gary718

Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, передает ТАСС.

Уточняется, что за документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция. В свою очередь, девять делегаций воздержались.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц на Украине.

Он добавил, что США хоть и признали факты, однако заявили, что нечасто образцы патогенных материалов передавали в Вашингтон. В свою очередь, Украина, отметил Кириллов, не смогла объяснить причины экстренного уничтожения свидетельств этой деятельности.



В МИД РФ заявили, что США так и не дали ответ по поводу своих биолабораторий на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!