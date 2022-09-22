В ГД заявили о разработке США сценариев применения тактического биологического оружия

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Пентагон прорабатывает тайные сценарии применения тактического биологического оружия массового поражения, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Военно-биологическая деятельность Пентагона осуществляется в нарушение режима нераспространения биологического оружия и требует принятия мер на международном уровне", – приводятся ее слова на сайте Госдумы.

Вице-спикер нижней палаты парламента отметила, что военно-биологическая активность Пентагона на Украине может рассматриваться как подготовка к новому формату незаметного военно-биологического вторжения.

Кроме того, в ходе совещания по вопросу военно-биологической деятельности Штатов на Украине американская сторона подтвердила факт вывоза биоматериалов с украинской территории. Комиссия по биолабораториям получила получила подтверждение прямого участия американских спецслужб в подготовке преступлений украинскими военными против мирных граждан.

По словам Яровой, о наличии у США опасных военно-биологических проектов свидетельствует уничтожение оборудования и вывоз документов с пробами в начале спецоперации.

Она также добавила, что санитарно-эпидемиологические отделы появились в Минобороны Украины при поддержке Соединенных Штатов.

"Это подтверждает и объясняет факт испытания препаратов и проведения экспериментов на военнослужащих Украины. Кроме того, это дает ответ, кто и как все это время накачивает военнослужащих ВСУ психотропными и наркотическими препаратами, превращая их в маниакальных убийц, которые совершают жуткие кровавые преступления против мирных граждан", – отметила депутат.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на Украине. По его словам, объяснения Вашингтона и Киева на тему соблюдения норм этики при их проведении выглядели "крайне неубедительно". Он добавил, что США хоть и признали факты, однако заявили, что нечасто образцы патогенных материалов передавали в Вашингтон.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

