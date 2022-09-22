В ГД заявили о разработке США сценариев применения тактического биологического оружия

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Пентагон прорабатывает тайные сценарии применения тактического биологического оружия массового поражения, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Военно-биологическая деятельность Пентагона осуществляется в нарушение режима нераспространения биологического оружия и требует принятия мер на международном уровне", – приводятся ее слова на сайте Госдумы.
Вице-спикер нижней палаты парламента отметила, что военно-биологическая активность Пентагона на Украине может рассматриваться как подготовка к новому формату незаметного военно-биологического вторжения.
Кроме того, в ходе совещания по вопросу военно-биологической деятельности Штатов на Украине американская сторона подтвердила факт вывоза биоматериалов с украинской территории. Комиссия по биолабораториям получила получила подтверждение прямого участия американских спецслужб в подготовке преступлений украинскими военными против мирных граждан.
По словам Яровой, о наличии у США опасных военно-биологических проектов свидетельствует уничтожение оборудования и вывоз документов с пробами в начале спецоперации.
Она также добавила, что санитарно-эпидемиологические отделы появились в Минобороны Украины при поддержке Соединенных Штатов.
"Это подтверждает и объясняет факт испытания препаратов и проведения экспериментов на военнослужащих Украины. Кроме того, это дает ответ, кто и как все это время накачивает военнослужащих ВСУ психотропными и наркотическими препаратами, превращая их в маниакальных убийц, которые совершают жуткие кровавые преступления против мирных граждан", – отметила депутат.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на Украине. По его словам, объяснения Вашингтона и Киева на тему соблюдения норм этики при их проведении выглядели "крайне неубедительно". Он добавил, что США хоть и признали факты, однако заявили, что нечасто образцы патогенных материалов передавали в Вашингтон.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Яровая: военно-биологическая деятельность США на Украине – это угроза для мира
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: