США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах – МО РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, объяснения Вашингтона и Киева на тему соблюдения норм этики при проведении исследований выглядели "крайне неубедительно".

Он добавил, что США хоть и признали факты, однако заявили, что нечасто образцы патогенных материалов передавали в Вашингтон. В свою очередь, Украина, отметил Кириллов, не смогла объяснить причины экстренного уничтожения свидетельств этой деятельности.

"При этом украинская делегация заявила, цитата: "Здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе", – приводит слова Кириллова ТАСС.

Он добавил, что Россия предоставила документы, которые подтвердили заинтересованность Киева в поставках беспилотников для доставки биологического оружия. Москва, в частности, предоставила в качестве доказательства запрос украинского предприятия "Мотор Сич" турецкому производителю БЛА "Байрактар Акынджи". Компания просила рассмотреть возможность предоставления систем распыления аэрозолей емкостью более 20 литров. Однако в ответ Украина привела "надуманные доводы".

"Не имея других аргументов, Украина выразила сомнения в подлинности данного документа, при этом был приведен надуманный довод, что украинские госучреждения не используют русский язык в переписке", – сказал Кириллов.

При этом "Мотор Сич", не являясь государственным учреждением, использует для коммуникации русский и английский языки, заключил представитель Минобороны.

Ранее Кириллов заявил, что Пентагон мог предпринимать попытки скрыть свое участие в военно-биологической программе на Украине. По его словам, американское ведомство могло осуществлять деятельность через агентство США по международному развитию USAID. Кириллов уточнил, что ВС РФ в ходе специальной военной операции изъяли документы, подтверждающие участие USAID и его основного подрядчика, компании "Лабиринт Украина", в данной программе с 2019 года.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

