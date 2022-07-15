СМИ США пытаются дискредитировать РФ, раздувая тему химоружия – посольство России

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В СМИ США продолжается кампания по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения ВС РФ биологического оружия. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

"Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в данной области", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.

В качестве примера в российском посольстве привели отчет о программе хим- и биооружия в период войны в Корее, который был опубликован в марте 2022 года институтом стратегических исследований армии США.

Как подчеркнули в диппредставительстве, сравнительный анализ программ США в период Корейской войны и в настоящее время на территории Украины свидетельствует о неизменности подходов Вашингтона к наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей.

Ранее российское посольство в Вашингтоне предложило американской общественности ознакомиться с материалами Минобороны РФ, касающимися действий США, которые противоречат их обязательствам по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

В диппредставительстве подчеркнули, что в американских средствах массовой информации продолжается публиковаться дезинформация о якобы несостоятельности российских обвинений в адрес Вашингтона в нарушении глобального режима биобезопасности.

До этого в посольстве России в Вашингтоне заявили, что информация Минобороны США о гражданском характере лабораторий на Украине не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что обнаруженные на украинской территории официальные материалы указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.

В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. В частности, соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.

Ее целью является привлечение к работе бывших советских ученых с целью недопущения их сотрудничества с террористами. Однако, как отметили в российском военном ведомстве, ее реализация обернулась военно-биологической деятельностью Пентагона, что подтверждают приведенные в заявлении факты.