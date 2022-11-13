03:42Политика
Запад испытывал на украинцах наркотические анальгетики, созданные для нужд НАТО – СМИ
Фото: depositphotos/kasto
В обнаруженных в Луганской Народной Республике лабораториях проходили испытания назальных анальгетиков, разработанных на Западе для нужд оборонного комплекса Киева и стран НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
"На Луганщине (в Рубежном. – Прим. ред.) вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства", – сказал собеседник агентства.
В свою очередь, главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко заявил, что Запад испытывал наркотические анальгетики именно на Украине, а не в странах – разработчиках, чтобы снизить оплату добровольцам и специалистам, а также скрыть данные в случае возможных неудач.
"Таких препаратов нет в мире, как назальная форма наркотического анальгетика. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические", – сказал он.
Докашенко также отметил, что, по имеющейся в ЛНР информации, до 2014 года на Украине такой базы не было.
В августе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в течение нескольких лет на Украине проводились испытания незарегистрированных лекарств с опасными побочными эффектами.
По его словам, доказательства этому были найдены на территории освобожденного Рубежного в ЛНР. Действие препаратов проверяли на местных жителях в лаборатории одного из медицинских центров. О том, что западные заказчики регулярно посещали данный центр, свидетельствуют найденные документы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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