Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов назвал новые имена ключевых участников военно-биологической программы на Украине, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что ранее были обнародованы материалы, подтверждающие участие сына Джо Байдена Хантера в финансировании подрядчиков Пентагона, которые вели деятельность на Украине. По словам генерала, некоторые участники проектов все еще остаются в тени.

В частности, среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден.

Также в этот список попали экс-директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Баттельского мемориального института, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Водсворт.

Кириллов подчеркнул, что все эти лица связаны с Демократической партией США.

Американские биолаборатории были обнаружены в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. О решении провести ее Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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