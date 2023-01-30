30 января, 22:42Политика
СК изучит данные Минобороны РФ о военно-биологических исследованиях на Украине
Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Следственный комитет изучит данные Минобороны РФ о военно-биологических исследованиях на Украине, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
"Все приведенные Министерством обороны РФ сведения будут изучены и проанализированы следователями СК России в рамках расследуемых уголовных дел", – отметили в ведомстве.
Следствие уточняет, что специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые проводили биологические исследования на военнослужащих Украины, применяя психостимуляторы и наркотические препараты.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ помогло остановить военно-биологические программы США на Украине.
Из-за нереализации программ Пентагон переносит исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Кроме того, Пентагон наращивает сотрудничество с Кенией, Сингапуром и Таиландом.
Разоблачение биологического проекта США на Украине стало возможным благодаря СВО – Яровая
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