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Следственный комитет изучит данные Минобороны РФ о военно-биологических исследованиях на Украине, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Все приведенные Министерством обороны РФ сведения будут изучены и проанализированы следователями СК России в рамках расследуемых уголовных дел", – отметили в ведомстве.

Следствие уточняет, что специалисты дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые проводили биологические исследования на военнослужащих Украины, применяя психостимуляторы и наркотические препараты.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ помогло остановить военно-биологические программы США на Украине.

Из-за нереализации программ Пентагон переносит исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Кроме того, Пентагон наращивает сотрудничество с Кенией, Сингапуром и Таиландом.



Разоблачение биологического проекта США на Украине стало возможным благодаря СВО – Яровая

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