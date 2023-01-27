Фото: телеграм-канал Daily Islamist

Дипмиссия осудила сожжение Корана у консульского отдела РФ в Дании, сообщается в телеграм-канале российского посольства.

"27 января в Копенгагене, в том числе перед зданием консульского отдела посольства России в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана – книги, священной для мусульман", – отмечает дипмиссия.

В посольстве РФ в Дании заявили, что этот поступок стал публичным глумлением над чувствами верующих. Кроме того, это упущение датских властей.

Дипмиссия отмечает, что эта акция продемонстрировала отсутствие свободы слова и демократии, также является провокацией, которая способна разжечь межрелигиозные розни и конфликты среди представителей разных национальностей.

Подобные действия должны быть исключены, а их организаторы – наказаны, добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что лидер ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, сжегший Коран у турецкого посольства в Стокгольме, пригрозил Реджепу Тайипу Эрдогану продолжать свои акции.

Он пообещал, что будет сжигать Священное Писание перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не вступит в НАТО.



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