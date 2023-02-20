Глава СК сообщил о проверке 10 граждан США на причастность к созданию биооружия на Украине

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Следственный комитет (СК) России проверит 10 граждан США на причастность к созданию биологического оружия на территории Украины. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"В настоящее время на причастность к реализации биологических программ двойного назначения проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины", – цитирует Бастрыкина ТАСС.

Вместе с тем СК продолжит собирать и фиксировать доказательства нарушения Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев объяснил необходимость передачи данных по докладу агентства по снижению угроз (DTRA) Пентагона о работе биолабораторий США в СК опасностью, которую подобная деятельность несет для РФ. СК, в свою очередь, планировал возбудить уголовные дела в отношении причастных.



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