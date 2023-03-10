В РХБЗ раскрыли сведения об украинских участниках биологических программ США

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Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что у министерства обороны России есть информация об украинских участниках биологических программ двойного назначения.

"Всего Минобороны России располагает сведениями о более 100 участниках биологических программ двойного назначения", – передает РИА Новости его слова.

Сейчас Следственный комитет РФ проверяет на причастность к этим программам 10 американских граждан, а также некоторых должностных лиц украинского оборонного ведомства, добавил Кириллов.

Ранее в Соединенных Штатах признали, что работали с Украиной над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, затем исследования прекратили. Он заявил, что в этих лабораториях не разрабатывалось биологическое оружие.

30 января Кириллов сообщил, что Минобороны РФ помогло остановить военно-биологические программы США на Украине. Из-за нереализации программ Пентагон переносит исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.



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