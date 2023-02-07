Минобороны РФ передаст в СК данные по докладу США о биолабораториях – Косачев

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Минобороны РФ передаст в Следственный комитет России данные по докладу агентства по снижению угроз (DTRA) Пентагона о работе биолабораторий США для возбуждения следственных дел. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Политик обратил внимание, что подобная необходимость вызвана угрозой, которую исследования несут для РФ.

"Как нам на заседании комиссии сообщили представители Минобороны РФ, эту информацию передают в следственный комитет для возбуждения следственных дел", – сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ".

Вице-спикер СФ добавил, что в докладе США, помимо прочего, указывается информация о трех американских компаниях, которые также осуществляли биологические исследования в разных странах мира. В документе значится, что в разработках США принимали участие 6 институтов Украины и 20 человек со стороны Штатов, обеспечивающих реализацию программы по всему миру.

Кроме того, Косачев уточнил, что Совфед и Госдума планируют 15 февраля рассмотреть обращение к парламентам мира, в котором российские законодатели предлагают коллегам рассказать о деятельности биолабораторий США на их территории.

Ранее зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что на Украине было обнаружено не менее 50 биолабораторий США. По ее словам, лаборатории функционировали в стране при поддержке Пентагона. Среди них были выявлены региональные, субнациональные, национальные и наднациональные.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США действительно вели совместную работу с Украиной над предотвращением пандемии COVID-19. При этом, по словам Кирби, в лабораториях не создавали биологическое оружие.



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