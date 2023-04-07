Пандемия COVID-19 искусственно подпитывается модернизированными штаммами – МО РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пандемия коронавирусной инфекции искусственно подпитывается новыми усовершенствованными штаммами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"У специалистов остается ряд вопросов, связанных с, мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов COVID-19", – отметил он.

Кроме того, по его словам, каждый новый подвид вируса отличался улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, а экономические последствия были все серьезнее.

Кириллов обратил внимание, что введение ограничительных мер не смогло предотвратить возникновение в прошлом году субвариантов "Омикрон"-штамма БА-5.2 и БФ-7, которые спровоцировали резкий рост заболеваемости в Китае.

Начальник войск РХБЗ выдвинул предположение, что кто-то намеренно усиливает патогенные свойства вируса.

"Пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых усовершенствованных вариантов", – резюмировал он.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому глава национальной разведки обязан рассекретить часть данных об истоках происхождения коронавируса.

До этого сообщалось, что в Китае призывают отказаться от политических манипуляций в вопросе происхождения коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, которая добавила, что не верит в достоверность данных, которые приводят спецслужбы Соединенных Штатов.



Вирусологи оценили возможность весеннего всплеска заболеваемости COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!