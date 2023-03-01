Китай выступил против политических манипуляций в вопросе происхождения коронавируса

Фото: ТАСС/Артем Иванов

В Китае призвали отказаться от политических манипуляций в вопросе происхождения коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

"Китайская сторона выступает категорически против любых форм политических манипуляций под предлогом поиска источника (коронавируса. – Прим. ред.). Участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы", – передает РИА Новости ее слова.

Кроме того, дипломат не верит в достоверность данных, которые приводят спецслужбы Соединенных Штатов.

Ранее директор ФБР Соединенных Штатов Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятным источником пандемии COVID-19 лабораторный инцидент в Ухане. Он также добавил, что правительство Китая пытается помешать работе по установлению причин распространения коронавируса.

В свою очередь, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов считает, что появление коронавируса связано с проведением США учений в Нью-Йорке в 2019 году.



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