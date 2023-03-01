Директор ФБР заявил, что источником пандемии COVID-19 стала лабораторная утечка в Ухане

Фото: AP/ТАСС/Charlie Neibergall

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятным источником пандемии COVID-19 лабораторный инцидент в Ухане. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Он также добавил, что правительство Китая пытается помешать работе по установлению причин пандемии коронавируса.

Ранее СМИ сообщали о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила расследование происхождения коронавируса. Однако вскоре после этого организация опровергла подобные сообщения, добавив, что ВОЗ продолжает производить запросы к КНР с целью получить данные для определения происхождения COVID-19.

Между тем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что появление коронавирусной пандемии связано с проведением США учений в Нью-Йорке в 2019 году.

По мнению генерала, во время данных мероприятий американцы отработали действия в условиях эпидемии. По сценарию вирус перенесла летучая мышь человеку через организм свиньи.

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