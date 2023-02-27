Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась во всех группах населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что в столице уменьшилось число больных гриппом или ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"На восьмой неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех группах населения", – говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, среди взрослого населения заболеваемость снизилась на 21,2%. В возрастной группе детей от 0 до 2 лет – на 21,9%, в то время как среди детей от 3 до 6 лет – на 31,1%. Кроме того, на 49,7% уменьшилась заболеваемость среди детей 7–14 лет.

В ведомстве подчеркнули, что в рассматриваемый период показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах.

Согласно заявлению Роспотребнадзора, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа, а именно гриппа В. В числе респираторных инфекций негриппозной этиологии "лидируют" РС-вирусы, риновирусы и парагрипп.

От гриппа в Москве вакцинированы почти 7,6 миллиона человек, что составляет 60% от общей численности населения города. Более 75% человек привиты среди работников организаций соцзащиты, транспорта и транспортной инфраструктуры.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал об инфекциях, которыми можно заразиться в общественных местах. По словам эксперта, чаще всего таковыми становятся вирусы гриппа и коронавирус.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве во всех группах населения

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!