Инфекционист рассказал о болезнях, которыми можно заразиться в общественных местах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В общественных местах можно подхватить любые инфекции. Об этом "Газете.ру" сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Наиболее частыми и наиболее опасными заболеваниями будут именно инфекции с аэрогенным механизмом передачи. Это и ОРВИ, включая грипп и COVID-19, и острозаразные корь с ветряной оспой, и менее заразные, но более опасные – менингококковая и пневмококковая инфекции", – объяснил он.

По словам медика, предупредить заражение можно только одним способом – дистанцироваться. Врач указал, что на фестивалях на природе происходит всплеск трансмиссивных клещевых инфекций.

"В любом месте, от моря Лаптевых до торгового центра в Москве – соблюдение банальных правил бытовой противоинфекционной гигиены с высокой долей вероятности убережет человека от заболевания разными неприятными инфекциями", – сказал Поздняков.

Он добавил, что в общепите можно заразиться инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи. В их число эксперт включил острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты А и Е, кишечные паразитозы.

"Чаще всего посетители общественных мест заражаются от других посетителей, не столь обученных правилам личной гигиены", – заключил инфекционист.

Ранее Поздняков рассказал, что показатели заболеваемости коклюшем в России вернулись к допандемийному уровню. Он пояснил, что во время пандемии люди в течение двух лет сидели на карантине и носили маски, что стало хорошей профилактикой любых респираторных инфекций.

Заболеваемость выросла в РФ на 30,5% – Оперштаб

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!